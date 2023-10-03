Дело Трампа о мошенничестве: экс-президент США предстал перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп 2 октября предстал перед судом из-за рассмотрения очередного дела в отношении его. На этот раз дело касалось мошенничества бывшего американского лидера.

В частности, Трампа обвиняют в завышении стоимости своих активов для получения более выгодных условий для кредитования и страхования для своих компаний. Суд прошел через несколько дней после того, как экс-президент США обвинен в мошенничестве.

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Трамп предстал перед судом по делу о мошенничестве

В начале судебного заседания юрист из офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс – Кевин Уоллес – заявил во вступительном слове, что Трамп в течение десяти лет "существенно неточно" описывал свои финансы банкам и страховщикам. Юрист подчеркнул, что таким образом обвиняемый незаконно получил более миллиарда долларов США.

Сам Трамп своей вины не признал. Более того, судебное расследование против него он назвал "обманом" и "подлогом".

Это продолжение самой большой охоты на ведьм всех времен,

– заявил Трамп.

Кроме того, он также обвинил прокурора Летицию Джеймс в "расизме" и сказал, что она "мстит ему". Сама юрист отметила, что ее офис готов доказать свою правоту.

"Независимо от того, сколько у вас денег, никто не стоит выше закона", – сказала она.

Генеральный прокурор Нью-Йорка также отметил, что Трамп переоценил стоимость своих активов. Эти активы включают пентхаус Trump Tower, расположенный на Манхэттене, имение Мар-а-Лаго во Флориде, а также многочисленные офисные небоскребы и гольф-клубы. Обвинение утверждает, что Трамп мог увеличить свое личное состояние на 2,2 миллиарда долларов США.

В конце концов, адвокаты Трампа утверждают, что вся документация соответствует действующим нормам закона.

Кроме того, американский президент был обвинен еще по четырем уголовным делам. В то же время, суд никоим образом не отразится на возможности участия Трампа в выборах в президенты Соединенных Штатов, которые должны состояться в 2024 году.

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