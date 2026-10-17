В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала американский политик Борис Пинкус объясняет резкое изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины и его попытки заключить энергетические соглашения с Кремлем.

Главной причиной разворота Дональда Трампа в сторону страны-агрессора стал его сокрушительный дипломатический провал на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином. Пекин отказался идти на уступки Вашингтону, вынудив Трампа искать быстрые финансовые выгоды в союзе с Владимиром Путиным.

На фоне этих событий двухпартийное большинство в Конгрессе США уже запустило механизм жесткой блокировки любых попыток новой администрации закупать российские энергоносители. Однако президент США продолжает открыто симпатизировать российскому диктатору.

Специально для 24 Канала общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус раскрыл истинную цель политики Трампа в отношении России, объяснил, как он "предает" свою же партию, и указал, что остается делать Украине.

Законодатели пытаются остановить Трампа

Решение Дональда Трампа о закупке 300 тысяч тонн российского дизеля вызвало мгновенную и жесткую реакцию американского истеблишмента. Этот шаг фактически перечеркнул предыдущие обещания поддержки Украины и заставил законодателей действовать на опережение.

Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик инициировал сбор подписей в нижней палате за законопроект, который в прямо запрещает Трампу заключать какие-либо договоры с Россией относительно энергоносителей.

Инициатива молниеносно набрала необходимый минимум в 218 голосов на двухпартийной основе. Сейчас внимание переключилось на Сенат, где продолжаются переговоры с лидером большинства Джоном Туном и влиятельными республиканцами, такими как Тед Круз и Джон Кеннеди. Цель законодателей – принять закон с четко определенными временными рамками вступления в силу, что лишит президента возможности манипулировать сроками его применения.

Показательно, что сама Россия в настоящее время физически не способна обеспечить заявленные объемы поставок. По данным за сентябрь, российская нефтяная промышленность недодобыла 42 тысячи баррелей из-за систематических и успешных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Настоящая причина разворота в сторону Москвы

По мнению Пинкуса, внезапная смена риторики Трампа, его требования к Украине прекратить удары по российским НПЗ и ограничение работы Starlink имеют более глубокую геополитическую подоплеку, чем просто желание договориться с Кремлем. Фундаментальной причиной стало дипломатическое поражение новой администрации на китайском направлении.

Встреча с Си Цзиньпином в Вашингтоне 24 сентября продемонстрировала полную неспособность Трампа навязать Пекину свои условия. Несмотря на помпезный прием с красной дорожкой и привлечением руководителей самых влиятельных американских корпораций в сфере искусственного интеллекта, китайский лидер проигнорировал давление. Единственным результатом переговоров стало формальное продление действующего торгового соглашения всего на два месяца – с ноября по январь.

Си Цзиньпин выбрал стратегию выжидания. Пекину невыгодна ни быстрая победа, ни тотальное поражение России. В то же время Китай заинтересован в том, чтобы США продолжали истощать свои ресурсы на Ближнем Востоке и дискредитировали себя на международной арене. Столкнувшись с жесткой позицией Китая, который не пошел ни на какие уступки, Трамп был вынужден искать более легкие пути для демонстрации внешнеполитических "успехов".

Получив отказ от Пекина, окружение Трампа возродило старую стратегию – попытку оторвать Россию от Китая. Ключевую роль в этом процессе играет Стив Виткофф, который поддерживает постоянную связь с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Именно через эти теневые каналы Кремль сделал Вашингтону комплексное предложение, основанное исключительно на финансовых интересах. Путин предлагает доступ к редкоземельным металлам, нефти, газу, совместное освоение Арктики и даже возобновление проекта "Северный поток". Для Трампа и его бизнес-окружения это означает прямые финансовые выгоды, в частности за счет привлечения таких компаний, как "Лукойл".

Жажда быстрых денег преобладает над стратегическими интересами США. Это подтверждается даже на бытовом уровне, когда Вечеринки семьи Трампа оплачивают российские олигархииз ближайшего окружения российского диктатора.

Предательство республиканских идеалов

Действия администрации вызывают шок даже внутри Республиканской партии, которая традиционно исповедовала принцип "мир через силу". Трамп откровенно игнорирует наследие влиятельных однопартийцев. В частности, речь идет о жесткие санкционные пакеты, разработанных покойным сенатором Линдси Грэмом. В свое время Трамп публично обещал воплотить эти санкции в жизнь в память о своем друге, однако однако сейчас действует с точностью до наоборот.

Успешное продвижение инициативы Фитцпатрика в Сенате опирается именно на этот фундамент: в свое время 81 сенатор поддержал "драконовские санкции" Грэма. Это же двухпартийное большинство, в которое входят как республиканцы, так и верные Украине демократы (например, сенаторы Блюменталь и Шахин), готово заблокировать энергетические соглашения с Кремлем. Американский народ и политический истеблишмент не готовы позволить президенту единолично менять геополитический вектор страны ради сомнительных бизнес-интересов.

Трамп уверен в безнаказанности

Откровенное игнорирование национальных интересов и возможных коррупционных расследований со стороны Трампа объясняется его специфической трактовкой американской Конституции, в частности права президента на помилование.

Прецедент, созданный Джо Байденом, который помиловал своего сына Хантера (фигуранта расследований, связанных с компанией Burisma и украинскими деньгами), придал Трампу уверенность в собственной абсолютной безнаказанности. Он убежден, что сможет применить этот механизм к себе, своей семье и бизнес-партнерам в случае каких-либо уголовных преследований.

Исторически отцы-основатели США, в частности Александр Гамильтон, закрепляя право на помилование, рассматривали его как инструмент исправления судебных ошибок. На предостережения критиков относительно возможного злоупотребления этим правом для защиты родственников или друзей президента Гамильтон отвечал, что предохранителем станет общественное осуждение – общество просто не позволит реализовать такое помилование. Однако реалии современной американской политики показывают, что этот моральный предохранитель, заложенный в XVIII веке, сегодня дал серьезную трещину.

Уроки для Украины

На фоне политической турбулентности в США и манипуляций с конституционными нормами ситуация парадоксальным образом подчеркивает сильные стороны украинской демократии. Несмотря на войну и внутренние проблемы, в Украине функционируют независимые антикоррупционные органы, такие как НАБУ, деятельность которых высоко оценивается американскими партнерами.

Кризис института президентского помилования в США, когда политики используют его для защиты собственных семей от коррупционных расследований, должен стать важным уроком для Украины на этапе послевоенного восстановления. Архитектура государственных институтов должна строиться таким образом, чтобы исключить подобные прецеденты, опираясь не только на моральные качества лидеров, но и на жесткие законодательные меры предосторожности.