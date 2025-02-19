В чем заключалась цель скандальных заявлений Трампа о Зеленском и Украине: Борис Джонсон объяснил

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 февраля прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа. Политик считает, что они призваны шокировать европейцев.

А также заставить их действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориса Джонсона.

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Что заявил Борис Джонсон о Трампе

Комментируя возмутительные заявления Трампа, прежде всего бывший премьер Великобритании сказал, что Украина не начинала войну с Россией.

Это все равно, что сказать, будто Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Бесспорно, страна, подвергающаяся жестокому вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год,

– говорит Джонсон.

Он добавил, что, конечно же, рейтинг президента Владимира Зеленского не составляет 4%, а на самом деле примерно на том же уровне, что и у Трампа.

Кроме этого, Джонсон вспомнил о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые в основном находятся в Бельгии. По его мнению, эти деньги должны быть потрачены для выплат Украине и компенсации Соединенным Штатам за их поддержку.

Отметим, что Трамп сделал уже множество скандальных заявлений об Украине и ее президенте. В частности, американский лидер назвал Зеленского "диктатором без выборов". А также добавил, что он "заставил" Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну.