Попали в яблочко, – политтехнолог о выгодной сделке, которая может быть между США и Украиной

Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских редкоземельных ископаемых. Именно такое сотрудничество было прописано в Плане победы, который Владимир Зеленский представил президенту США ранее.

Сделка принесла бы деньги и Украине, и США. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Россия не сможет иметь подобное сотрудничество со Штатами, если не оставит оккупированные территории.

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Почему соглашение будет выгодным для Украины

Словами политтехнолога, План победы, который Зеленский показал в прошлом году Дональду Трампу, срабатывал. Из-за этого спецпредставитель по вопросам Украины и России от США Кит Келлог теперь должен обсудить с Киевом заинтересованность президента США в редкоземельных металлах нашей страны.

Для Трампа прописали 2 пункта – замена американских военных в Европе украинскими и редкоземельные металлы. Попали в яблочко, поскольку Трамп об этом лично заговорил,

– подчеркнул он.

Важно также то, что когда Келлог приедет в Украину, Зеленский может поставить свои условия в сотрудничестве с США по этим металлам.

Заметьте! Forbes привел инфографику объема полезных ископаемых в Украине. Более 70% общей суммы, а это 15 триллионов долларов, дают на три области – Днепропетровскую, а также Донецкую и Луганскую.

Шейтельман отметил, что если Украине не удастся деоккупировать территорию с полезными ископаемыми, Россия не сможет иметь общее дело с США. Над этим бы работали частные компании, которые бы не потеряли своих доходов от сотрудничества со страной-агрессором.

За историю с полезными ископаемыми нам нужно "цепляться зубами". Все же, Трамп бизнесмен, Трамп – это про деньги. Он ищет способ, как заработать деньги, мы ему это предлагаем. Для нас это шанс, нас интересовать свобода,

– сейчас политтехнолог.

Частные компании, которые бы занимались сотрудничеством с Украиной, привезли бы чертежи и все технологии. Однако поручили бы выкапывать и продавать ископаемые именно украинцам, поэтому наша страна могла бы получить часть денег с прибыли. Более того, проживание американцев и питание для них также будут обеспечивать украинцев, поэтому часть денег останется в Украине.

Заработать эти триллионы украинскими силами бы не удалось, это бы заняло 1000 лет. А так мы справимся за 100 лет. Пусть это будет 10 триллионов, то есть по 10 миллиардов в год, это половина нашего ВВП. Если за 50 лет – удвоим ВВП. Поэтому это соглашение фантастически выгодно для нас,

– подытожил он.

Кстати, пока Трамп пока Трамп не привел подробности, на какие полезные ископаемые может рассчитывать США, но добавил, что хочет, чтобы Украина компенсировала 300 миллиардов долларов военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Между тем американские специалисты предположили, что речь идет о том, что используют в производстве электронных приборов, зажигательных смесей или даже ядерной техники.