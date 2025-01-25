Трамп подтвердил, что США приостановили предоставление помощи другим странам

В мире уже на протяжении нескольких дней обсуждали информацию о том, что США прекратили поставки помощи иностранным странам. Сейчас это подтвердил и президент Дональд Трамп.

Об этом американский лидер заявил во время своего первого визита после переизбрания в Лас-Вегас в штат Невада, где он, как ожидалось, большую часть времени посвятил теме налогов, в частности острой в некоторых штатах теме "налогов на чаевые", сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW from FOX.

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Что заявил Трамп

Западные СМИ сообщали, что Госдеп США приостановил почти все программы финансовой помощи другим странам в течение как минимум 90 дней. В субботу, 25 января, Дональд Трамп подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном поддержки иностранным государствам.

Мы хотим снизить цены. Я заморозил прием на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь,

– заявил президент США.

По данным CNN, иностранная помощь была объектом гнева со стороны республиканцев в Конгрессе и должностных лиц администрации Трампа. Обещания по снижению налогов и цен были одной из самых больших экономических причин, почему некоторые общины проголосовали за республиканца.

К слову, незадолго до этого Владимир Зеленский отреагировал на новости о решении Госдепа США заморозить всю иностранную помощь. Президент заверил, что американская военная помощь для Украины не прекращена.