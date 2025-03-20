ЦРУ опровергло "окружение" ВСУ на Курщине: зачем Трамп озвучивает ложь

ЦРУ опровергли заявления Владимира Путина и Дональда Трампа о том, что украинские войска находятся в окружении на Курщине. Интересно, что президент США озвучивал такую ложь вовсе не для того, чтобы подыграть Кремлю.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что все дело в электорате Трампа. Президент США боится их разочаровать, поэтому продолжает свою политическую кампанию.

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Почему именно электорат является причиной

Политический эксперт отметил, что цель заявлений Трампа, в частности относительно окружения ВСУ в Курской области, – показать своим избирателям, что Украина является слабой, что она не имеет "карт", поэтому он стремится как можно скорее прекратить огонь.

Он хочет показать, что мир нужен Украине, не Путину и не американцам, потому что они сильные. Украина же "слабая", нас всех "уничтожат". При чем тут логика? Зеленскому надо уходить с должности, потому что у него "4%" поддержки, как говорил Трамп,

– сказал он.

В то же время президент США на самом деле владеет всей информацией. Городницкий объяснил, что каждое утро у него на столе, как и у каждого президента, лежит большое количество бумаг со срочными вопросами. Однако Трамп ретранслирует эту информацию через призму собственного политического видения.

Трамп считает, что даже такую манипуляцию или ложь правильно воспримут его граждане, что это принесет ему большую поддержку. А ему сейчас трудно общаться с американцами, потому что льется большое количество критики и на него, и на его команду,

– отметил политический эксперт.

Если же Трамп будет говорить, что Украина сильная и нуждается в поддержке от США, произойдет диссонанс с его риторикой, которая помогла ему получить голоса на выборах. Именно поэтому он продолжает свою первоочередную политическую кампанию.

Напомним, что Владимир Зеленский опроверг российские заявления об окружении украинских военных в Курской области. Он сообщил, что ВСУ продолжают выполнять задачи.