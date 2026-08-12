Кроме того, на видео рядом видна женщина, о роли которой говорят пользователи. Об этом сообщает Daily Star.

Что известно об инциденте?

Во время выступления директора Национальных институтов здравоохранения доктора Джея Бхаттачарьи Дональд Трамп на несколько секунд закрыл глаза и опустил голову.

В этот момент позади него стояла женщина, которая прижала руку к животу. После ее жеста политик сразу выпрямился и открыл глаза.

Девушка "будит" Трампа: смотрите видео

Пользователи соцсети X дали женщине прозвище "Шокерка". Они также шутили о скрытой кнопке, с помощью которой она "будит" президента.

Таинственной помощницей оказалась Джейми Франклин. Она – консервативная активистка, медиапредпринимательница и основательница издания The Conservateur, ранее работавшая в администрации Трампа.

Впоследствии Франклин прокомментировала шутки о кнопке и электрошокере. Она опровергла слухи и объяснила, что держалась за живот, потому что беременна.

Напомним, ранее Трамп шутил над своим предшественником на этом посту Байденом и называл его "сонным Джо". Однако во время своего второго срока действующий американский президент регулярно попадает в подобные курьезные ситуации.

В июне Дональд Трамп в очередной раз заснул на мероприятии. В сети стало вирусным видео, на котором Трамп сидит с закрытыми глазами на турнире по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, проходившем в Белом доме в честь рождения американского президента.