Туска раскритиковали за поиски "козла отпущения": экологи возмущены заявлениями о бобрах

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск объявил "войну бобрам". В ответ на это экологи заявили, что власть использует животных в "чисто политических целях".

Экологический биолог и специалист по бобрам Анджей Чех назвал заявление польского премьер-министра абсурдным. Об этом сообщает Politico.

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Как экологи отреагировали на заявление Туска

По словам Чеха, таким образом правительство пытается быстро найти "козла отпущения", который виноват в разрушительных наводнениях.

Также эколог отмечает, что охотники и фермеры составляют опору для одного из партнеров Туска по коалиции – аграрно-консервативной Польской народной партии.

Фермеры обычно против бобров, потому что они иногда затапливают поля и посевы. Охотники заинтересованы в улучшении своего имиджа в обществе, поэтому стремятся, чтобы их воспринимали как спасителей, и надеются получить деньги налогоплательщиков за отстрел бобров, как получали за отстрел диких кабанов во время африканской чумы свиней,

– заявил Чех.

Как решить проблему с бобрами

Эксперт считает, что охота на бобров привела к массовому уничтожению мест обитания, которые были созданы бобрами и уменьшению их естественного содержания. Чтобы решить проблему с бобрами Чех предложил разместить сетки вокруг дамб.

Экологи отмечают, что бобры не вызывают стихийные бедствия, а заботятся о

Экологи отмечают, что бобры не вызывают стихийные бедствия, такие как наводнения, лесные пожары или засухи, а наоборот, играют важную роль в поддержании здоровых водно-болотных экосистем, которые поглощают углерод и замедляют течение рек.

Напомним, что Туск обвинил бобров в наводнениях из-за раскапывания паводковых насыпей. Он пообещал бороться с ними в рамках закона.