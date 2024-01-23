Это 24 Каналу заметил общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура. По его словам, в Польше положительно воспринимают визит Дональда Туска в Украину.
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"Однозначно положительно в Польше воспринимают этот визит. Также есть надежда, что польско-украинское сотрудничество становится на правильные "рельсы", – подчеркнул он.
Конкретные решения
Ришард Купидура отметил, что ранее у Дональда Туска был визит в Брюссель. Его полноценной первой поездкой за границы ЕС стал его визит в Киев. Это важный сигнал.
Также этот визит имеет результаты – конкретные и важные решения. В частности, новый оборонный пакет, который еще остается на стадии разработки, но уже анонсированный премьер-министром Польши. Кроме того, сотрудничество в рамках дорожной инфраструктуры.
Думаю, это тоже имеет значение, что есть попытка перейти от эмоций к конкретной кропотливой ежедневной работе, которая, может, не будет вызывать медийного ажиотажа, но поможет нам избегать таких ситуаций, как недавно на польско-украинской границе,
– сказал общественный деятель.
Дональд Туск посетил Киев: главное
- В понедельник, 22 января, в Украину прибыл премьер-министр Польши. Это первый визит Дональда Туска в Киев после назначения на должность в декабре 2023 года. Он встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что это были очень продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений.
- Стало известно о новом польском оборонном пакете. По словам Владимира Зеленского, есть новая форма взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины. Президент Украины и Дональд Туск также обсудили возможности будущего совместного производства оружия.
- Премьер Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины в отпоре против агрессии России является "вопросом номер один". Он отметил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".
- Дональд Туск четко подчеркнул, что не может быть никакой нейтральности относительно войны в Украине. Польский премьер призвал свободный мир помочь государству, которая отстаивает его основные ценности. Он подчеркнул, что "Украина на своих плечах несет вопросы безопасности всей Европы".
- Польский премьер отметил, что он нашел общий язык с президентом относительно ситуации на польско-украинской границе. Он подчеркнул, что для него очень важно, что Зеленский подтвердил "наилучшую волю по совместному решению проблем", связанных с блокадой границы и, в частности, ввозом зерна.