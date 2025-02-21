Три шага для помощи Украине и безопасности Европы: какой план предложил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал новое заявление. Пока его страна председательствует в Совете ЕС, политик призывает Европу к действиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х Туска. Он убежден, что время для разговоров уже прошло.

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Что предлагает Туск

Польский премьер-министр предлагает, во-первых, финансировать европейскую помощь Украине с помощью замороженных российских активов.

Во-вторых, Туск считает необходимым усиление патрулирования воздушного пространства, в частности, "Балтийского часового" (Baltic Sentry) и границ союза с Россией.

В-третьих, он призывает к быстрому принятию новых фискальных правил для финансирования безопасности и обороны ЕС.

Немедленно!

– написал Туск.

К слову, ЕС может готовить пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 миллиардов евро, а также рассматривать создание миллиардного пакета на закупку военной техники.