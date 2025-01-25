Туск пригрозил Орбану "последствиями" из-за запугивания блокировать санкции против России

Представители Венгрии, по данным СМИ, не дали согласие на принятие решения о продлении санкций ЕС против России. Действия Будапешта прокомментировал премьер-министр Польши.

Свое предупреждение в сторону венгерской стороны Дональд Туск обнародовал в соцсети Х, сообщает 24 Канал. Напомним, что Польша сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Смотрите также Орбан шантажирует: в ЕС не уверены, что будут иметь правовую основу для продолжения санкций против России

Как комментирует Туск действия Венгрии

По словам главы польского правительства, действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана относительно блокирования санкций против России похожи на игру в команде диктатора Владимира Путина, а не на намерения в пользу Евросоюза.

Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно понятно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями,,

– заявил Дональд Туск.

Напомним, Виктор Орбан поставил свои условия для продолжения европейских санкций против России. Он требует от Украины возобновления транзита российского газа и гарантий о продолжении транзита нефти.

В то же время Орбан заявляет о том, что Венгрия от транзита газа через Украину не зависит. Ведь топливо на венгерскую территорию поступает через Турецкий поток.