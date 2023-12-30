Пожертвований становится только больше: в этом году количество донатеров в Monobank выросло на 2,7 миллиона

Monobank поделился статистикой донатов и доноров за год, что показывает только положительную тенденцию. За год выросло не только количество донатеров, но количество пожертвований и средняя сумма.

При этом, например, средний донат украинца вырос более чем на треть. Особенно количество донатеров растет после очередных российских террористических атак.

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Статистика донатов

Monobank в конце года обнародовал обновленную статистику донатов по сравнению с прошлым годом. Она показывает положительную динамику. Так, например, в 2023 году количество доноров достигло 5,7 миллиона человек. В 2022 году это число достигало всего 3 миллионов.

Также согласно опубликованным данным, средний донат в 2023 году составил 349 гривен, по сравнению с 258 гривен в прошлом году. Всего люди задонатили на банки 27,4 миллиарда гривен – против 8,5 миллиарда в прошлом году.

Если интересно, данные взяты по банкам фондов и физлиц, где было более 2 доноров с 1 марта 2022 года по сегодня,

– отметили в Monobank

В банке добавили, что эта информация – теплый новогодний подарок от них для украинцев. Там подчеркнули, что никто не расслаблялся и не собирается.

Статистика донатов от Monobank: смотрите в галерее

Волонтерское дело