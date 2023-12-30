При цьому, наприклад, середній донат українця зріс на понад третину. Особливо кількість донатерів зростає після чергових російських терористичних атак.
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Статистика донатів
Monobank наприкінці року оприлюднив оновлену статистику донатів у порівнянні з минулим роком. Вона демонструє позитивну динаміку. Так, наприклад, у 2023 році кількість донорів сягнула 5,7 мільйона осіб. У 2022 році це число сягало всього 3 мільйони.
Також згідно з опублікованими данними, середній донат у 2023 склав 349 гривень, порівняно із 258 гривень торік. Усього люди задонатили на банки 27,4 мільярда гривень – проти 8,5 мільярдів минулого року.
Якщо цікаво, дані взято по банкам фондів і фізосіб, де було більше 2 донорів з 1 березня 2022 по сьогодні,
– зазначили у Monobank
У банку додали, що ця інформація — теплий новорічний подарунок від них для українців. Там наголосили, що ніхто не розслаблявся і не збирається.
Статистика донатів від Monobank: дивіться у галереї
Волонтерська справа
- Виробники українських дронів продовжують нарощувати виробництво. Міністр оборони Рустем Умєров переконаний, що план у 50 тисяч дронів щомісяця вдасться виконати. Ймовірно, кількість вироблених БпЛА може бути навіть більшою.
- До закупівлі дронів активно залучаються й звичайні українці – наприклад, матір військовослужбовця, що поклав своє життя за Україну, передала свої збереження на потреби ЗСУ. Сума пожертви становить 100 тисяч гривень.
- Пенсіонерка Євдокія Бичук з Прикарпаття, яка досягла 82-річного віку, передала на дрон для українських військових майже 20 тисяч гривень. Гроші вона відкладала зі своєї пенсії.