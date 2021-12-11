На Донбассе боевики ранили украинского военного

Пророссийские боевики 11 декабря цинично обстреляли позиции ВСУ. В результате их действий один наш защитник получил ранение.

Воину оперативно оказали первую домедицинскую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

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В общей сложности российские наемники 3 раза нарушили режим тишины.

Где было горячо

Возле Песчаного оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из стрелкового оружия;

возле Катериновки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными,

– отметили в штабе ООС.

Они заверили, что вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на Востоке.

Потери на Донбассе в 2021 году

На 2 декабря с начала 2021 года на Востоке Украины погибли 65 наших воинов. Жизнь 29 из них оборвали пули вражеских снайперов. Постоянный представитель Киева при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк отметил, что Россия активно использует снайперский огонь. Поэтому количество жертв и пострадавших растет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке:

Вечерняя сводка ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 декабря 2021 года

Слава Украине!

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.