На Донбассе имитируют пожары, чтобы поймать скрывающихся от мобилизации

Российские военные изо всех сил пытаются мобилизовать мужчин на Донбассе. Для этого они решили даже прибегать к радикальным мерам – имитировать пожары.

"Вторая армия мира" продолжает нести немалые потери среди личного состава на войне в Украине. Поэтому ее руководство продолжает искать людей, которые согласились бы идти на фронт. Для этого устраивают имитации пожаров, рассказывают источники 24 канала в спецслужбах.

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Планируют мобилизовать 15 тысяч мужчин

Данные разведки свидетельствуют о том, что в Донбассе планируют мобилизовать немало мужчин. Речь идет о 15 тысячах жителей как Донетчины, так и Луганщины. По крайней мере, об этом свидетельствует документ, присланный "сверху" руководству оккупированных территорий.

В России отлично понимают, что коррупция процветает также на территории ОРДЛО. Поэтому для выполнения плана по набору мужчин на войну приняли более жесткие меры. В военкоматах теперь работают не только комиссары, но и сотрудники ФСБ. Они контролируют, чтобы ни один житель не проскользнул мимо службы.

Понятно, что никто не ожидает максимальной активности в военкоматах. Так что эти самые "полицейские", а также сотрудники учреждений ходят по квартирам. Делают это во всех городах, которые сейчас находятся под оккупацией.

Мужчин буквально "выкуривают" из квартир

Чтобы у мужчин не было соблазна притвориться дома, что их нет дома, кафиры придумали хитрый план. Причем никто ничего не поджигает в прямом смысле. Для притворства настоящего пожара используют дымовую шашку. Ее кафиры забрасывают в подъезд многоэтажного дома и начинают рыдать о пожаре.

Конечно же, для сохранения своей жизни, из жилищ выбегают все. В том числе мужчины, которых в военкомате так ждут. Здесь их и задерживают, чтобы потом отправить в роли пушечного мяса на войну в Украине.

В Донецкой области задерживают "элитных" боевиков

В спецслужбах 24 канала сообщили о том, что террористы из ОРДЛО начинают массово сдаваться . Они видят преступления, которые совершает страна-агрессорка и начинают выражать сомнение, действительно ли она "пришла помогать народу Донбасса".

Усилили эти размышления о разрушении мирных городов русскими военными. Поэтому те, кто на протяжении восьми лет противостоял украинским военным в Луганской и Донбассе, начинают складывать оружие и бежать. Причем говорится не о добровольцах, а в опытных боевиках. И не о единицах, а о целях группировки.

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