На Донбассе нацгвардеец получил небоевое ранение: в ООС проведут расследование

На Донбассе в пятницу 24 декабря нацгвардеец получил небоевое ранение. Защитник находился в 18 километрах от линии столкновения.

Прессцентр ООС сообщил о старте служебного расследования. Детали инцидента устанавливают.

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В прессцентре отметили, что информация по утренней сводки за 25 декабря 2021 года содержала ошибку. Там говорилось, что "в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения,

– отметили в ООС.

Сутки 24 декабря на Донбассе

За сутки 24 декабря оккупанты 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Они продолжают игнорировать факт, что во время заседания трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе.

Оккупанты дважды били из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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Пост ООС:

Информация, изложенная в утренней сводке на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения.

Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.