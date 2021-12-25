Пресцентр ООС повідомив про старт службового розслідування. Деталі інциденту наразі встановлюють.
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У пресцентрі зауважили, що інформація з ранкового зведення за 25 грудня 2021 року містила помилку. Там мовилося, що "внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення".
Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов'язане з виконанням завдань на лінії зіткнення,
– наголосили в ООС.
Доба 24 грудня на Донбасі
- Упродовж доби 24 грудня окупанти 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Вони продовжують ігнорувати факт, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі.
- Окупанти двічі гатили зі зброї, забороненої мінськими угодами.
- Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
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Допис ООС:
Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення.
Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з'ясовуються.