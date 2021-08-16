На Донбассе обнаружили более 200 килограммов взрывчатки боевиков в 2021 году
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины с начала 2021 года на Луганщине установила местонахождение более 40 тайников. Оттуда изъяли тысячи единиц оружия и боеприпасов боевиков.
СБУ удалось обнаружить более 200 килограммов взрывчатки, гранаты и реактивный пехотный огнемет российского производства. Тайники еще в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков.
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Что удалось обнаружить в тайниках
В Лисичанске сотрудники СБУ установили скрытый арсенал средств поражения, который использовался в подрывах нескольких мостов в 2014 году на Донетчине и Луганщине. В частности, из тайника изъяли:
- более 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов;
- 9 килограммов тротила и пластида;
- противотанковый ракетный комплекс "Фагот";
- реактивный пехотный огнемет российского производства.
СБУ обнаружила тайник боевиков на Луганщине / Фото пресс-службы СБУ
В то же время в центре Северодонецка в подвале многоэтажки обнаружили тайник с боевыми гранатами участников незаконных вооруженных формирований. Они находились в боевом состоянии.
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В Покровском районе Донецкой области сотрудники СБУ нашли:
- 2 тротиловые шашки весом 600 граммов;
- автомат АКС-74 с 2 магазинами;
- гранатометный выстрел РПГ-18;
- гранатометный выстрел ВОГ 17М "хаттабка";
- 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;
- 5 дымовых шашек;
- почти 3 тысячи патронов различного калибра.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, чтобы установить обстоятельства правонарушений и привлечь виновных лиц к ответственности.