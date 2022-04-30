На Донбассе оккупанты наступают на нескольких направлениях, но безуспешно

Российские оккупанты наступают на трех направлениях на Донбассе. Успехов не имеют.

Захватчики наступают на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Кураховском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе 30 апреля.

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На Лиманском направлении враг ведет наступление в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман.

На Северодонецком направлении российские оккупанты пытаются завершить захват Рубежного.

На Попаснянском – продолжаются бои в направлении Калиново и Попасной, а на Кураховском – в направлении Еленовки и Новомихайловки. Успехов у врага ни на одном из направлений нет.

ВСУ на Юге поразили позиции россиян 23 раза

По состоянию на вечер 29 апреля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ 23 раза ударили по врагу.

Таким образом украинские военные ликвидировали 16 российских солдат, уничтожили бронированную и автомобильную технику, станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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