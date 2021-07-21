На Донбассе подорвался украинский военный
21 июля 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница ОТУ "Север"
Украинский военный получил ранения на Донбассе. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.
Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь.
Читайте также Кремль пригрозил Украине вмешательством в случае возвращения Донбасса силой
После этого украинского защитника доставили в лечебное учреждение. Медики оценили состояние здоровья военного как удовлетворительное.
На место происшествия сразу прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Новость дополняется...