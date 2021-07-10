На Донбассе погиб боец с Тернопольщины Владимир Яськив

Во время выполнения боевого задания возле Золотого 9 июля погиб военный с Тернопольщины Владимир Яськив. Украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.

В бригаде сообщили, что военный погиб, выполняя боевое задание возле Золотого. Он находился на дежурстве и вел наблюдение за противником.

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На Донбассе враг смертельно ранил бойца с Тернопольщины

В это время войска оккупантов начали массовый обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Украинские защитники дали боевикам адекватный ответ из разрешенного оружия.

Но при смене позиции старшим солдатом Владимиром Яськива случилось непоправимое – вражеский снайпер ранил его. К сожалению, бойца не удалось спасти.

Гибель военного в сети подтвердил и председатель Тернопольского районного совета Виктор Козорог.

Погиб Владимир Яськив: что известно о воине

Сослуживцы и командование подразделения, где боец ​​проходил службу уже полтора года, вспоминают Яськива как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военного.

Воин всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров.

Мужчине было 43 года, родом он из поселка Великие Борки на Тернопольщине. Женат не был.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Скорбим вместе с вами!



На Донбассе погиб боец Владимир Яськив / Фейсбук 28-й ОМБр имени короля Даниила