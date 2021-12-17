На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе в четверг, 16 декабря, погиб украинский военный. Еще один защитник получил ранение.

Раненого защитника госпитализировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Заметьте Оккупанты обстреляли прифронтовое Травневое, повредив жилые дома

Всего в течение суток враг 5 раз нарушал режим тишины. В частности, били из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

На Донбассе погиб военный с Львовщины

На Донбассе 5 декабря погиб 35-летний Руслан Ниров – защитник из Львовщины.

В Пустомытовском горсовете рассказали, что герой погиб во время выполнения воинского долга в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Украинский защитник служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде

Похоронили военного в его родном селе Семеновка в Пустомытовском районе.

У героя остались беременная жена, мама и 2 сестры.

Россия обречена на поражение: смотрите блог "Грани правды"

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего героя.

Сообщение ООС:

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 17 декабря 2021 года

Слава Украине!

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи ПЕСКОВ враг совершил обстрел из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе ЗОЛОТОГО-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.