Пораненого захисника госпіталізували до лікувального закладу. Його стан оцінюють як задовільний.
Зауважте Окупанти обстріляли прифронтове Травневе, пошкодивши житлові будинки
Загалом упродовж доби ворог 5 разів порушував режим тиші. Зокрема, гатили з забороненої мінськими угодами зброї.
На Донбасі загинув військовий з Львівщини
- На Донбасі 5 грудня загинув 35-річний Руслан Ниров – захисник з Львівщини.
- У Пустомитівській міськраді розповіли, що герой загинув під час виконання військового обов'язку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.
- Український захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді
- Поховали військового у його рідному селі Семенівка на Пустомитівщині.
- У героя залишились вагітна дружина, мама та 2 сестри.
- На території Пустомитівської міської територіальної громади з 7 до 9 грудня 2021 року були дні жалоби. На місцевих будівлях та спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ і організацій приспустили українські стяги з чорною стрічкою.
Росія приречена на поразку: дивіться блог "Грані правди"
Допис ООС:
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 17 грудня 2021 року
Слава Україні!
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.
В районі ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.
Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.