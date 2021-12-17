Пораненого захисника госпіталізували до лікувального закладу. Його стан оцінюють як задовільний.

Зауважте Окупанти обстріляли прифронтове Травневе, пошкодивши житлові будинки

Загалом упродовж доби ворог 5 разів порушував режим тиші. Зокрема, гатили з забороненої мінськими угодами зброї.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя.

На Донбасі загинув військовий з Львівщини

На Донбасі 5 грудня загинув 35-річний Руслан Ниров – захисник з Львівщини.

У Пустомитівській міськраді розповіли, що герой загинув під час виконання військового обов'язку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Український захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді

Поховали військового у його рідному селі Семенівка на Пустомитівщині.

У героя залишились вагітна дружина, мама та 2 сестри.

На території Пустомитівської міської територіальної громади з 7 до 9 грудня 2021 року були дні жалоби. На місцевих будівлях та спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ і організацій приспустили українські стяги з чорною стрічкою.

Росія приречена на поразку: дивіться блог "Грані правди"

Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 17 грудня 2021 року

Слава Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.

В районі ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.