На Донбассе погиб военный

4 июля 2021 , 18:23
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Источник:

штаб ООС

В воскресенье на Донбассе погиб один украинский защитник. Он получил ранения несовместимые с жизнью.

Где именно произошла трагедия, в Вооруженных силах пока не сообщают. Там уточнили лишь то, что мужчина получил смертельное ранение под обстрелом оккупантов.

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С утра воскресенья оккупанты 5 раз нарушали "тишину". Враг бил по украинским позициям из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли:

  • Водяное;
  • Авдеевку;
  • Мирное;
  • Березовое.

В каком именно населенном пункте погиб герой, информации нет.

В результате обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью,
 – сообщили в штабе ООС.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Вечная память!

На обстрелы оккупантов наши защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о потере представителям СММ ОБСЕ.

Важно! Оккупанты не соблюдают режим тишины, обстреливают украинские позиции и даже гражданскую инфрастрктуру. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 47 украинских военных.

Как прошли сутки на Донбассе

  • 3 июля боевики 14 раз прибегали к обстрелам на Донбассе.
  • Оккупанты стреляли из минометов 120 калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Враг обстрелял украинские позиции в направлении Невельского, Чермалика, Опросного, Золотого-4, Новотошковского, Светлодарска, Песков, Водяного, Авдеевки и Катериновки.
  • Украинские защитники в ответ открывали огонь, чтобы дать достойный отпор.
Автор: Вероніка Климська