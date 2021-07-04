На Донбассе погиб военный
Источник:штаб ООС
В воскресенье на Донбассе погиб один украинский защитник. Он получил ранения несовместимые с жизнью.
Где именно произошла трагедия, в Вооруженных силах пока не сообщают. Там уточнили лишь то, что мужчина получил смертельное ранение под обстрелом оккупантов.
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С утра воскресенья оккупанты 5 раз нарушали "тишину". Враг бил по украинским позициям из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупанты обстреляли:
- Водяное;
- Авдеевку;
- Мирное;
- Березовое.
В каком именно населенном пункте погиб герой, информации нет.
В результате обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью,
– сообщили в штабе ООС.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Вечная память!
На обстрелы оккупантов наши защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о потере представителям СММ ОБСЕ.Важно! Оккупанты не соблюдают режим тишины, обстреливают украинские позиции и даже гражданскую инфрастрктуру. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 47 украинских военных.
Как прошли сутки на Донбассе
- 3 июля боевики 14 раз прибегали к обстрелам на Донбассе.
- Оккупанты стреляли из минометов 120 калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Враг обстрелял украинские позиции в направлении Невельского, Чермалика, Опросного, Золотого-4, Новотошковского, Светлодарска, Песков, Водяного, Авдеевки и Катериновки.
- Украинские защитники в ответ открывали огонь, чтобы дать достойный отпор.