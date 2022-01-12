На Донбассе погиб военный из Луганской области Виктор Кучеренко: фото героя

Стало известно имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 11 января. В результате вражеского обстрела вблизи Новотошковского ранение получил Виктор Кучеренко.

Воин подписал контракт и проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко. Погибшему военному было всего 28 лет.

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Со скорбью сообщаем, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадьевич, житель села Новолазаревка Луганской области,

– говорится в сообщении.

Что известно об украинском герое

Герой родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Николаевской области.

Родители Кучеренко Геннадий и Кучеренко Надежда проживают в селе Новолазаревка.

Учился он в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

По характеру Виктор Кучеренко был спокойным, веселым, добрым, уравновешенным, рассудительным, добросовестным, ответственным. Воин часто брал на себя роль души любой компании.

Военный погиб в результате обстрела

В течение суток, 11 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В сторону Новотошковского открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеской атаки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.

История спасения военного ВСУ: смотрите видео

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.