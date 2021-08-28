На Донбассе погиб военный из Запорожья Андрей Выскребец: фото героя
28 августа 2021 , 19:01Читати новину українською
Источник:Запорожский областной ТЦК и СП
Стало известно имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 27 августа. От пули вражеского снайпера смертельное ранение получил Андрей Выскребец.
Воин защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт – 74 ОРб.
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В Донецкой области 27.08.2021 при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб Выскребец Андрей Викторович,
– отметили в Запорожский областной ТЦК и СП.
- У погибшего героя осталась жена и двое детей.
Прощание с украинским военным состоится в понедельник, 30 августа, на площади Героев в 10:30 утра.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.
На Донбассе погиб Андрей Выскребец / Фото Запорожского областного ТЦК и СП