На Донбассе погиб военный из Запорожья Андрей Выскребец: фото героя

Стало известно имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 27 августа. От пули вражеского снайпера смертельное ранение получил Андрей Выскребец.

Воин защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт – 74 ОРб.

Читайте также В результате обстрела возле Авдеевки пострадали 8 военных

В Донецкой области 27.08.2021 при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб Выскребец Андрей Викторович,

– отметили в Запорожский областной ТЦК и СП.

У погибшего героя осталась жена и двое детей.

Прощание с украинским военным состоится в понедельник, 30 августа, на площади Героев в 10:30 утра.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.



На Донбассе погиб Андрей Выскребец / Фото Запорожского областного ТЦК и СП