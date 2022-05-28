На Донбассе попал в плен оператор Суспільного в Николаеве Василий Филимон

15 мая Василий Филимон пошел на боевое задание. Родные мужчины говорят, что он попал в плен к россиянам.

В первый день полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину оператор Суспільного в Николаеве Василий Филимон был призван в ряды ВСУ. Мужчина пошел защищать Украину от захватчиков.

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Исчезновение Василия Филимона

Сообщается, что 15 мая Василий Филимон находился в Донецкой области и отправился на выполнение боевого задания. Как рассказывают его родственники, он попал в плен к российским оккупантам.

Суспільне просит украинскую власть и международное сообщество всячески содействовать освобождению воина и его возвращению домой.

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Житель Макеевки получил приговор по делу о государственной измене. Он решил встать на сторону россиян и всячески помогать им в преступлениях против Украины. В частности, мужчина рассказал о военных объектах ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны врагом.

На Востоке наши защитники и защитницы продолжают давать отпор рашистам, которые не прекращают активные наступательные действия и стремятся выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Врагу удалось прорваться в Лиман, он пытается провести укрепление своих позиций. Возле Северодонецка россияне понесли потери и отступили.

Наши воины на Херсонщине перешли в контрнаступление. Врагу не удалось удержать свои позиции, он отошел на рубежи, которые ему невыгодны и где он не сможет долго держать оборону. Также известно, что оккупанты понесли потери.

На границе с Беларусью ситуация остается напряженной, риск ракетных и артиллерийских обстрелов с территории этой страны достаточно высокий. Кроме того, белорусы решили усилить контроль над приграничными регионами, поэтому ввели дополнительные ограничения, которые будут действовать до конца лета. Ранее было известно, что до границы с Украиной Беларусь стянула установки "Искандер-М".

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