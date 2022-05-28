У перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів в України оператор Суспільного у Миколаєві Василь Філімон був покликаний до лав ЗСУ. Чоловік пішов боронити Україну від загарбників.
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Зникнення Василя Філімона
Повідомляється, зо 15 травня Василь Філімон перебував у Донецькій області та вирушив на виконання бойового завдання. Як розповідають його родичі, він потрапив у полон до російських окупантів.
Суспільне просить українську владу та міжнародну спільноту усіляко сприяти визволенню воїна та його поверненню додому.
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- На кордоні з Білоруссю ситуація залишається напруженою, ризик ракетних та артилерійських обстрілів з території цієї країни доволі високі. Окрім того, білоруси вирішили посилити контроль над прикордонними регіонами, тому ввели додаткові обмеження, які діятимуть до кінця літа. Раніше було відомо, що до кордону з Україною Білорусь стягнула установки "Іскандер-М".
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