У перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів в України оператор Суспільного у Миколаєві Василь Філімон був покликаний до лав ЗСУ. Чоловік пішов боронити Україну від загарбників.

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Зникнення Василя Філімона

Повідомляється, зо 15 травня Василь Філімон перебував у Донецькій області та вирушив на виконання бойового завдання. Як розповідають його родичі, він потрапив у полон до російських окупантів.

Суспільне просить українську владу та міжнародну спільноту усіляко сприяти визволенню воїна та його поверненню додому.

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Українські воїни продовжують ліквідацію російських окупантів. Герої показали, як знищили російський танк разом з екіпажем.

Мешканець Макіївки отримав вирок у справі про державну зраду. Він вирішив стати на бік росіян та усіляко допомагати їм у злочинах проти України. Зокрема, чоловік розповів про військові об'єкти ЗСУ в Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні ворогом.

На Сході наші захисники та захисниці продовжують давати відсіч рашистам, які не припиняють активних наступальних дій та прагнуть вийти на межі Луганської та Донецької областей. Ворогу вдалося прорватися у Лиман, він намагається провести укріплення своїх позицій. Біля Сєвєродонецька росіяни зазнали втрат і відступили.

Наші воїни на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворогу не вдалося втримати свої позиції, він відійшов на рубежі, які для нього невигідні та де він не зможе довго тримати оборону. Також відомо, що окупанти зазнали втрат.

На кордоні з Білоруссю ситуація залишається напруженою, ризик ракетних та артилерійських обстрілів з території цієї країни доволі високі. Окрім того, білоруси вирішили посилити контроль над прикордонними регіонами, тому ввели додаткові обмеження, які діятимуть до кінця літа. Раніше було відомо, що до кордону з Україною Білорусь стягнула установки "Іскандер-М".

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