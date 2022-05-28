В українських виправних закладах стане на одного державного зрадника більше. Їх ряди поповнить мешканець Макіївки, який вирішив допомагати російським окупантам.
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Суд над зрадником та вирок
Як стало відомо правоохоронцям, чоловік виправдовував напад Росії на Україну та цілком свідомо співпрацював з ворогом. Зокрема, коли російські окупанти здійснювали обстріли Харкова, зрадник надавав їм інформацію про розташування військових об’єктів. Внаслідок передачі інформації рашистам вдалося завдати артилерійських ударів по цих об'єктах.
Чоловіка затримали в Ужгороді, куди він переїхав за вказівкою свого куратора з Росії. Там він мав продовжити збирати дані про об'єкти критичної інфраструктури.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вирок – 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Державні зрадники: останні новини
- Українським прикордонникам вдалося затримати російського окупанта, який хотів потрапити в Україну завдяки своєму паспорту. Чоловік переїхав до Росії у 2009 році, де вирішив не лише прийняти нове громадянство, а й вступити до армії окупантів. У 2016 році він воював проти України на Донбасі. Друга спроба потрапити на нашу територію завершиться вироком суду та довгим перебуванням за ґратами.
- Депутат Херсонської обласної ради вирішив добровільно прийняти від рашистів пропозиції стати "головним митником" області. Він не лише перейшов на бік окупантів, а й закликав інших взяти з нього приклад та зрадити Україну. Він вже отримав заочне повідомлення про підозру у державній зраді.
- В України вже заарештували першого "мера"-колаборанта. Відомо, що чоловік з подачі окупантів тимчасово "керував" селищем Димер на Київщині. Ним виявився місцевий 39-річний підприємець Олександр Харченко. Він добровільно зустрів окупантів, заявив про готовність співпрацювати та надавати усю інформацію, яка їх цікавить.
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