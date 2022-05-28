В українських виправних закладах стане на одного державного зрадника більше. Їх ряди поповнить мешканець Макіївки, який вирішив допомагати російським окупантам.

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Суд над зрадником та вирок

Як стало відомо правоохоронцям, чоловік виправдовував напад Росії на Україну та цілком свідомо співпрацював з ворогом. Зокрема, коли російські окупанти здійснювали обстріли Харкова, зрадник надавав їм інформацію про розташування військових об’єктів. Внаслідок передачі інформації рашистам вдалося завдати артилерійських ударів по цих об'єктах.

Чоловіка затримали в Ужгороді, куди він переїхав за вказівкою свого куратора з Росії. Там він мав продовжити збирати дані про об'єкти критичної інфраструктури.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вирок – 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Державні зрадники: останні новини

Українським прикордонникам вдалося затримати російського окупанта, який хотів потрапити в Україну завдяки своєму паспорту. Чоловік переїхав до Росії у 2009 році, де вирішив не лише прийняти нове громадянство, а й вступити до армії окупантів. У 2016 році він воював проти України на Донбасі. Друга спроба потрапити на нашу територію завершиться вироком суду та довгим перебуванням за ґратами.

Депутат Херсонської обласної ради вирішив добровільно прийняти від рашистів пропозиції стати "головним митником" області. Він не лише перейшов на бік окупантів, а й закликав інших взяти з нього приклад та зрадити Україну. Він вже отримав заочне повідомлення про підозру у державній зраді.

В України вже заарештували першого "мера"-колаборанта. Відомо, що чоловік з подачі окупантів тимчасово "керував" селищем Димер на Київщині. Ним виявився місцевий 39-річний підприємець Олександр Харченко. Він добровільно зустрів окупантів, заявив про готовність співпрацювати та надавати усю інформацію, яка їх цікавить.

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