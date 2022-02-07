Неподалеку от Пивденного боевики ранили украинского военного
Источник:штаб ООС
Российские наемники цинично обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 февраля. В результате враждебных действий один наш защитник получил ранение.
В каком состоянии пострадавший военный
Российские наемники продолжают игнорировать договоренности о перемирии. 7 февраля они трижды нарушили "тишину" на Донбассе.
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Оккупанты обстреляли стрелковым оружием позиции ВСУ возле Пивденного. Из-за этого один украинский воин получил ранение. Сейчас он находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, боевики дважды открывали огонь неподалеку Песков.
Благодаря усилиям наших воинов, границы украинских подразделений остались неизменными,
– заверили в штабе ООС.
Там добавили, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на Донбассе.
Ситуация на Донбассе накануне
6 февраля российские наемники 6 раз нарушили "тишину" на Востоке Украины:
- обстреляли село Павлополь с беспилотника;
- били в сторону Песков из стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Березового стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате враждебных действий ранения получили двое военных ВСУ. К счастью, сейчас они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.
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Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке:
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 7 февраля 2022 года
Слава Украине!
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
Позиции защитников Пивденного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов, границы украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Вместе к победе!
Слава Украине!