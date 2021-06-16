На Донбассе ранили украинского военного

Пророссийские боевики на Донбассе 16 июня ранили нашего защитника возле Луганского. Военный находится в удовлетворительном состоянии.

Бойца отвезли в госпиталь

Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около 19:30. Боец получил ранения возле Луганского.

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Военный ВСУ получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,

– рассказали в ОТУ "Север".

К счастью, раненый находится в удовлетворительном состоянии.

Наши военные открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

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