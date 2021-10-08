На Донбассе ранили украинского воина

В течение утра 8 октября противник дважды нарушил договоренность о режиме тишины на Донбассе. В результате обстрела получил ранение украинский воин.

На месте военному предоставили домедицинскую помощь и доставили в больницу. Медики оценивают состояние раненого как средней тяжести.

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Где стреляли оккупанты 8 октября:

возле Золотого-4 враг использовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

враг использовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Чтобы заставить российских наемников прекратить обстрелы, наши защитники открыли огонь, используя вооружение, которое не запрещено минскими договоренностями.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации,

– сообщили в штабе ООС.

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Какая ситуация на Донбассе была 7 октября

Накануне пророссийские оккупанты сразу 6 раз нарушили договоренности. Один раз они использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Враг стрелял возле Южного, Марьинки, Новозвановки, Золотого-4, Майорска. Кроме того, зафиксировали полет беспилотника противника, который пересек линию разграничения.