На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб защитник Украины

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В результате вражеского обстрела неподалеку Водяного 11 июня погиб защитник Украины.

Боевики открыли огонь по позициям военнослужащих из состава Операции Объединенных сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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На Донбассе погиб боец ВСУ

Во время атаки наемников России украинский воин получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего бойца ВСУ.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. О действиях врага украинская сторона СЦКК уже проинформировала СММ ОБСЕ.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться существующих договоренностей о его прекращении,

– добавили защитники Украины.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.

Война на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 11 июня, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Водяного, Опытного и Южного.

Враг бил из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала 2021 года на Донбассе погибли 45 украинских военных

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала