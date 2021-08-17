На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
17 августа 2021 , 07:58Читати новину українською
Источник:ООС
Российские оккупационные войска в течение суток, 16 августа, нарушили режим тишины на Донбассе 5 раз. В результате вражеских атак один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ возле Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Прицепиловки. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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Погиб украинский воин
Наемники России открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских атак один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью,
– отметили в пресс-центре ООС.