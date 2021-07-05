На Донбассе в результате обстрела погиб военный, еще несколько – ранены
5 июля 2021 , 19:43Читати новину українською
Источник:Штаб ООС
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции. Погиб наш защитник, еще трое были ранены.
Раненых украинских защитников срочно эвакуировали с места обстрела и доставили в больницу. На место происшествия прибыли представители воинской части.
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О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ
Также работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Об игнорировании оккупантами договоренностей о режиме тишины украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
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