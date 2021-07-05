На Донбассе в результате обстрела погиб военный, еще несколько – ранены

5 июля 2021 , 19:43
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Источник:

Штаб ООС

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции. Погиб наш защитник, еще трое были ранены.

Раненых украинских защитников срочно эвакуировали с места обстрела и доставили в больницу. На место происшествия прибыли представители воинской части.

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О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ

Также работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Об игнорировании оккупантами договоренностей о режиме тишины украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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Автор: Ірина Пундор