На Донбассе украинские военные подорвались на взрывчатке: один погиб, другой – ранен

26 сентября 2021 , 17:47
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Источник:

фейсбук штаба ООС

На Донбассе на неизвестном вражеском взрывном устройстве подорвались двое украинских военных. Один из защитников получил ранения, которые были несовместимы с жизнью. Еще один воин находится в больнице.

Выживший воин получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу.

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Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации,
– сообщили в штабе ООС.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Боевики продолжают игнорировать договоренности о "тишине"

Только за день 26 сентября оккупанты трижды нарушили договоренности о прекращении огня. Они прицельно обстреливали украинские позиции.

  • В направлении Лебединского боевики стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Возле Марьинки открыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Вблизи Нью-Йорка противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В штабе ООС заверили, что наши защитники дали достойный отпор врагу и заставили наемников уменьшить огневую активность.

Автор: Ірина Пундор