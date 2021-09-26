На Донбассе украинские военные подорвались на взрывчатке: один погиб, другой – ранен
Источник:фейсбук штаба ООС
На Донбассе на неизвестном вражеском взрывном устройстве подорвались двое украинских военных. Один из защитников получил ранения, которые были несовместимы с жизнью. Еще один воин находится в больнице.
Выживший воин получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу.
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Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации,
– сообщили в штабе ООС.
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Только за день 26 сентября оккупанты трижды нарушили договоренности о прекращении огня. Они прицельно обстреливали украинские позиции.
- В направлении Лебединского боевики стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Марьинки открыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Вблизи Нью-Йорка противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В штабе ООС заверили, что наши защитники дали достойный отпор врагу и заставили наемников уменьшить огневую активность.