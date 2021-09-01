На Донбассе украинский воин получил осколочное ранение: ВСУ ответили оккупантам

Российские боевики 1 сентября снова нарушили режим тишины на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.

Воину оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в медучреждение. Состояние здоровья защитника медики охарактеризовали как удовлетворительное.

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Огнем в ответ украинские военные прекратили преступные действия противника,

– говорится в сообщении.

Украина уже сообщила ОБСЕ о нарушении режима тишины со стороны российских боевиков. Военные ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Подргуппа по безопасности ТКГ провела заседание

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы 1 сентября провела внеочередное заседание.

Приоритетной темой было систематическое нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.

В частности, говорилось о обстрелах возле Авдеевки. В течение суток 28 августа там ранили 8 украинских защитников. Местные жители заметили, что в последний раз такие мощные обстрелы были еще в 2017 году.

Еще одной темой заседания была работа координационного механизма для профилактики обстрела и в случае нарушения режима тишины.

Украинская сторона убеждена, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма.

Сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток"

Сегодня, 01 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Огнем в ответ украинские военные прекратили преступные действия противника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.