На Донбассе военный получил ранение

На Донбассе ранение получил один военнослужащий. Это произошло в результате вражеских обстрелов пророссийских боевиков.

Пока известно, что военного эвакуировали. Об этом рассказали в вечерней сводке Операции объединенных сил 31 октября.

Читайте также Умер легендарный ветеран Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией

На Донбассе ранение получил военнослужащий

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,

– рассказали в ООС.

Добавили, что сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ООС рассказали, по состоянию на 17 часов 31 октября, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности били:

неподалеку Луганского, Светлодарска, Новоалександровки, Марьинки, Шумов, Золотого-4;

из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов.

Более того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", пересекшего линию столкновения.

Кратко о ситуации на Донбассе