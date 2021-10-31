На Донбассе военный получил ранение
Источник:фейсбук ООС
На Донбассе ранение получил один военнослужащий. Это произошло в результате вражеских обстрелов пророссийских боевиков.
Пока известно, что военного эвакуировали. Об этом рассказали в вечерней сводке Операции объединенных сил 31 октября.
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На Донбассе ранение получил военнослужащий
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,
– рассказали в ООС.
Добавили, что сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное.
В ООС рассказали, по состоянию на 17 часов 31 октября, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В частности били:
- неподалеку Луганского, Светлодарска, Новоалександровки, Марьинки, Шумов, Золотого-4;
- из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов.
Более того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", пересекшего линию столкновения.
Кратко о ситуации на Донбассе
- В конце октября украинские военные на Донбассе применили беспилотник Bayraktar в ответ на обстрелы пророссийских боевиков.
- 31 октября Турция заявила, – настаивает, чтобы Украина прекратила использовать выражение "турецкий Bayraktar" в контексте купленных ударных беспилотников.
- Издание The Washington Post, ссылаясь на чиновников, заявило – Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Это вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе.