Наразі відомо, що військового евакуювали. Про це розповіли у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил 31 жовтня.
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На Донбасі поранення отримав військовослужбовець
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,
– розповіли в ООС.
Додали, що наразі стан його здоров'я – задовільний.
В ООС розповіли, станом на 17 годину 31 жовтня, окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема гатили:
- неподалік Луганського, Світлодарська, Новоолександрівки, Мар'їнки, Шумів, Золотого-4;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 міліметрів та 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів.
Ба більше, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", що перетнув лінію зіткнення.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Наприкінці жовтня українські військові на Донбасі застосували безпілотник Bayraktar у відповідь на обстріли проросійських бойовиків.
- 31 жовтня Туреччина заявила, – наполягає, щоб Україна припинила використовувати вираз "турецький Bayraktar" у контексті куплених ударних безпілотників.
- Видання The Washington Post, посилаючись на чиновників, заявило – Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.