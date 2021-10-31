Наразі відомо, що військового евакуювали. Про це розповіли у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил 31 жовтня.

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На Донбасі поранення отримав військовослужбовець

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,

– розповіли в ООС.

Додали, що наразі стан його здоров'я – задовільний.

В ООС розповіли, станом на 17 годину 31 жовтня, окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема гатили:

неподалік Луганського, Світлодарська, Новоолександрівки, Мар'їнки, Шумів, Золотого-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 міліметрів та 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів.

Ба більше, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", що перетнув лінію зіткнення.

Коротко про ситуацію на Донбасі