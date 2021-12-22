На Донбассе уничтожили вражеский беспилотник
Источник:фейсбук Операции объединенных сил
В зоне ООС украинские военные во вторник, 21 декабря, обнаружили и ликвидировали вражеский беспилотник. В то же время российские боевики сорвали режим тишины и ранили украинского военного.
Состояние воина оценивается как средней тяжести. В течение суток 21 декабря российские боевики 3 раза нарушали режим тишины.
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В частности, один раз били из оружия, запрещенного минскими договоренностями.
Украинские защитники открывали ответный огонь и остановили врага.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– говорится в сообщении.
10 шагов для разрешения конфликта на Донбассе
- Украина представила свой план 10 шагов по разрешению конфликта на Донбассе.
- Владимир Зеленский передал план украинским партнерам. Кроме того, известно, что его также получила российская сторона.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали украинских наработок иностранным партнерам.
- Зеленский объяснил, что план состоит из пунктов, в которых предусмотрены: переговоры в нормандском формате; участие США в разрешении конфликта.
Публикация ООС:
Утренняя сводка касательно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 декабря 2021 года
Слава Украине!
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении ШИРОКИНО враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи МАРЬЕНКИ противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
В районе КРАСНОГОРОВКИ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.