На Донбассе защитники отбили 12 вражеских атак и разбили технику россиян

Украинские герои продолжают защищать родную землю. На Донецком и Луганском направлении ВСУ 23 апреля успешно отбили 12 вражеских атак.

Украинские герои нанесли российским оккупантам потери. Нашествие агрессора героически сдерживают.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Также в течение суток удалось уничтожить:

4 танка;

5 артиллерийских систем;

15 единиц бронированной техники;

одну боевую бронированную машину;

4 единицы автомобильной техники.

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