На Донбассе защитники отбили 7 атак врага и уничтожили много техники
28 марта 2022 , 23:08Читати новину українською
Источник:Операция Объединенных сил
Украинские военные продолжают защищать Донецкое и Луганское направления от российских захватчиков. В течение 28 марта герои отбили 7 атак врага.
Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что украинские воины нанесли потери российским оккупантам. Герои ВСУ уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.
Заметьте На Востоке оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников: понесли только потери
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника,
– также говорится в сообщении.
Украинские защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе – к победе.
Украинские военные показали, как работает "Смерч": смотрите видео