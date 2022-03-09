В Донце на Харьковщине продолжают разбирать завалы дома, где погибли два человека: фото
Источник:телеграм ГСЧС
В ночь на 9 марта враг сбросил авиабомбы на село Донец на Харьковщине. В результате авиаудара погибли 2 человека, среди которых – ребенок. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
Спасатели рассказали, что до сих пор разбирают завалы в селе Донец Чугуевского района, Харьковсковской области, где попал снаряд в жилой дом.
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ГСЧС обнародовала фото, на которых видно, что дом полностью разрушен. Там не осталось даже стен, лишь руины.
В Донце продолжают разбирать завалы дома, на который упала бомба:
Ранее в ГСЧС рассказали, что противник использовал три неуправляемые авиабомбы. Одна из них попала в фундамент двухэтажного частного дома. Здание разрушилось мгновенно.
Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного пострадавшего вытащили спасатели. К сожалению, работники ГСЧС нашли 2 тела, среди них – ребенок.
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