В Донце на Харьковщине продолжают разбирать завалы дома, где погибли два человека: фото

В ночь на 9 марта враг сбросил авиабомбы на село Донец на Харьковщине. В результате авиаудара погибли 2 человека, среди которых – ребенок. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Спасатели рассказали, что до сих пор разбирают завалы в селе Донец Чугуевского района, Харьковсковской области, где попал снаряд в жилой дом.

К теме За ночь оккупанты 54 раза обстреляли жилые массивы в Харькове и Изюме

ГСЧС обнародовала фото, на которых видно, что дом полностью разрушен. Там не осталось даже стен, лишь руины.

В Донце продолжают разбирать завалы дома, на который упала бомба:

Ранее в ГСЧС рассказали, что противник использовал три неуправляемые авиабомбы. Одна из них попала в фундамент двухэтажного частного дома. Здание разрушилось мгновенно.

Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного пострадавшего вытащили спасатели. К сожалению, работники ГСЧС нашли 2 тела, среди них – ребенок.