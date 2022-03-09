Рятувальники розповіли, що досі розбирають завали у селі Дінець Чугуївського району, Харківськовської області, де потрапив снаряд в житловий будинок.

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ДСНС оприлюднила фото, на яких вони помітно, що будинок повністю зруйнований. Там не залишилося навіть стін, лише руїни.

У Дінці продовжують розбирати завали будинку, на який впала бомба:



Раніше у ДСНС розповіли, що противник використав три некеровані авіабомби. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку. Будівля зруйнувалася миттєво.

Трьом людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще одного потерпілого витягли рятувальники. На жаль, працівники ДСНС знайшли 2 тіла, серед них – дитина.