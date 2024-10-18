Лезут малыми группами: какие города под угрозой в Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Российские оккупанты задействуют много сил. Им важно захватить ряд населенных пунктов в регионе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что россияне несут действительно большие потери. У них уже даже фиксируют определенные проблемы с бронетехникой.

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Что известно о боях в Донецкой области

Как отметил Крамаров, оккупантам важно выйти на оперативное пространство вне населенных пунктов. Сейчас напряженные бои идут в Торецке. Вероятно, замысел россиян таков: выбить Силы обороны Украины из этого населенного пункта, а затем приблизиться к Константиновке. Это создаст проблемы украинским защитникам в Часовом Яру, который расположен несколько севернее.

В таком случае, если когда-то придется отойти от Покровска, то оккупанты, вероятно, попытаются лезть на север в сторону Краматорска. Несмотря на это, они действительно далеки до реализации таких замыслов.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области: смотрите карту боевых действий

Оккупанты учатся и пытаются реализовать свое преимущество в количестве личного состава. Когда они наталкиваются на крепкий оборонительный рубеж, то начинают интенсивно лезть малыми группами.

Там собираются по 12 – 15 оккупантов и начинают одновременно наступать с разных направлений. Параллельно работают FPV-дроны. Если не удается продвинуться, то отступают. Далее работают авиацией. А потом идут следующие попытки,

– отметил Крамаров.

По состоянию на 18 октября Россия потеряла более 675 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9027 вражеских танков, 18053 боевых бронированных машин, 19533 артиллерийских систем, 1232 РСЗО, 978 средств ПВО и т.п.