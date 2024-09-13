Осталось мало времени: почему Россия активно стягивает новые подразделения на Донбасс

Российские военные продолжают штурмовые и наступательные действия в Донецкой области. Перед ними поставлена четкая задача, которую им нужно выполнить до определенного времени.

Оккупанты будут пытаться за довольно короткий промежуток времени захватить еще больше территорий украинской земли. Почему россияне так спешат, 24 Каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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Россия хочет использовать возможность

Российская армия продолжает интенсивные наступательные действия в Донецкой области. Им удается получать определенные территориальные достижения. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, полигоны в городе заполнены новоприбывшими военными, которых в дальнейшем будут отправлять на поле боя.

Все понимают, что для россиян осталось очень мало времени. Имею в виду наступление последнего периода, когда уже не будет зеленых листьев, когда на Донбассе начнется бездорожье. То есть до наступления осеннего периода россияне пытаются максимально продвинуться, чтобы закрепить рубежи уже на зимний период,

– пояснил Михаил Жирохов.

Поэтому несмотря на огромные потери, российское командование бросает все имеющиеся ресурсы. Это в большей степени контрактники.

Интересно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что сейчас россияне пытаются захватить максимально возможное количество территорий до начала мирных переговоров. Чтобы на тот момент Россия могла выдвигать собственные условия, в частности "право" оставить за собой оккупированную территорию.

Добавим также, что уже в ноябре должен пройти второй Саммит мира, куда пригласят Россию.

"Военные с поля боя говорят, что через дроны видят прибытие новых подразделений и батальонов, которые суют и суют вперед. Им нужно максимально захватить территории за это время", – добавил военный эксперт.