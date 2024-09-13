Окупанти намагатимуться за доволі короткий проміжок часу захопити ще більше територій української землі. Чому росіяни так поспішають, 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Радимо переглянути "Це єдиний спосіб і ніяк інакше": Сирський розповів, як розвиватиметься війна далі

Росія хоче використати можливість

Російська армія продовжує інтенсивні наступальні дії на Донеччині. Їм вдається отримувати певні територіальні здобутки. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, полігони у місті заповнені новоприбулими військовими, яких надалі відправлятимуть на поле бою.

Всі розуміють, що для росіян залишилося дуже мало часу. Маю на увазі настання останнього періоду, коли вже не буде зеленого листя, коли на Донбасі почнеться бездоріжжя. Тобто до настання осіннього періоду росіяни намагаються максимально просунутись, аби закріпити рубежі вже на зимовий період,

– пояснив Михайло Жирохов.

Тож попри шалені втрати, російське командування кидає усі наявні ресурси. Це більшою мірою контрактники.

Цікаво! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що зараз росіяни намагаються захопити максимально можливу кількість територій до початку мирних перемовин. Аби на той момент Росія могла висувати власні умови, зокрема "право" залишити за собою окуповану територію.

Додамо також, що вже у листопаді має пройти другий Саміт миру, куди запросять Росію.

"Військові з поля бою говорять, що через дрони бачать прибуття нових підрозділів та батальйонів, які сунуть і сунуть вперед. Їм потрібно максимально загарбати території за цей час", – додав військовий експерт.