Окупанти не полишають намірів захопити Покровськ, але й також мають глобальніші плани. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, чому росіяни так інтенсифікували свої наступальні дії на Донеччині.

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Просування окупантів на Донеччині

Аналітики Deep State повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах на Донеччині. Тож наступальні дії окупантів продовжуються та навіть супроводжуються певними територіальними здобутками.

Не надто вплинула на плани росіян у Донецькій області навіть операція ЗСУ на Курщині. Хоч туди відправляли деякі підрозділи навіть з Покровського напрямку, але наступ там триває.

Все ж для Путіна Курщина болить, він хоче її повернути, тому всі операції зараз відбуваються паралельно: і російський контрнаступ на Курщині, і наступальні дії на Сході. Наші військові кажуть, що дуже складно під Вугледаром. Під Торецьком ситуація більш-менш нормальна, але штурми тривають. Під Селидовим вдалося трохи відбили росіян, але це не означає, що вони не повернуться до активного наступу,

– наголосив Іван Ступак.

Ситуація біля Селидового на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Втихомирення росіян, про яке раніше говорив Олександр Сирський, це як латка на дірці. Тобто на певний час це спрацює, але у будь-якому випадку росіяни намагатимуться підійти ближче до Покровська і масивніше знищувати його артилерією", – зауважив експрацівник СБУ.

З початку вересня окупанти дуже активно працюють по Покровську артилерійськими засобами, скидають фугасні авіаційні бомби та рясно використовують FPV-дрони.

Чому росіяни так квапляться

Просування ворога не даються легко. Свідченням цього є щоденні зведення Генштабу ЗСУ: окупаційна армія втрачає щонайменше по 1000 військових за добу. Вражають і втрати противника у техніці. Однак і це не зупиняє росіян рухатися далі.

Складається чітке враження, що росіяни поспішають захопити якомога більше територій до певного часу.

Я схиляюся до того, що це пов'язано з мирними перемовинами, які мають відбутися протягом на найближчого часу. Про них активно говорять як на Заході, так і серед країн Глобального Півдня. Росіяни розраховують, що на той момент, коли почнуться перемовини, буде панувати догма, яку вони використовували повсякчас: лінія розмежування має пройти по лінії бойового зіткнення,

– пояснив Ступак.

Тобто, за задумом Росії, все, що на момент перемовин вони окупують, має залишитися під їхнім контролем.