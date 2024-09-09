Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у новому інтерв'ю. За його словами, необхідним також є зняття обмежень на застосування зброї по військових об'єктах противника.

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Які прогнози Сирського щодо війни

У Сирського також запитали, як, на його думку, буде розвиватися війна для України протягом наступних шести місяців.

Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних Сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу,

– відповів головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський також додав, що заплановані поставки озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються. За його словами, це вплине на загальний рівень можливостей України.

Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше,

– підсумував головнокомандувач Збройних Сил.

До слова, у цьому інтерв'ю Сирський також відповів, по яких саме цілях Україна планує бити далекобійною зброєю. За його словами, йдеться про військові об'єкти, зокрема ракетні комплекси, які майже щодня завдають ударів по населених пунктах.