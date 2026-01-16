Силы обороны продвинулись сразу на 3 направлениях: обзор фронта от ISW
- Украинские силы имели успех на трех направлениях: Купянском, Славянском и Краматорском.
- Российские силы продвинулись на Покровском направлении вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого.
Ожесточенные бои продолжаются на разных направлениях фронта. Несмотря на огромное преимущество врага в личном составе и технике, нашим защитникам удается продвигаться вперед.
Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя в Украине. По данным аналитиков, украинские силы имели успех на 3 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.
Где продвинулись Силы обороны, а где – враг?
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 15 января, свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись на север от Купянска.
По словам военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты пытаются прорваться вдоль восточного берега реки Оскол в направлении восточной части Куп;янска из Лимана Первого (на северо-восток от Купянска). Эксперт отметил, что российские силы удерживают позиции в центральной части Купянска вблизи Купянского медицинского колледжа, центрального рынка и улицы Цюрупы.
Также геолоцированные видеоматериалы за 15 января показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Святопокровского (на восток от Славянска).
Кроме того, на недавних снимках видно удары российских сил по украинским позициям на восточных окраинах Лимана – ранее враг убеждал, что занял этот район.
Имели успех ВСУ и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Геолоцированные видеоматериалы, опубликованные 14 января, свидетельствуют, что украинские военные недавно продвинулись в юго-западной части Предтечино (на восток от Константиновки).
Тем временем захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении.
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 14 января, свидетельствуют, что российские силы продвинулись вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого (на северо-восток от Покровска).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на разных направлениях фронта?
ISW считает, что российские атаки в ранее неактивных районах Сумской области, в частности в Комаровке, являются частью информационной войны. Кремль хочет создать иллюзию открытия нового фронта на севере Украины на фоне якобы обвала украинской обороны.
Российское военное командование, вероятно, усиливает усилия по прорыву к линии Александровка – Яровая (северо-западнее Лимана), чтобы перерезать дорогу из Лимана на Изюм.
Оккупанты сосредоточили усилия на Константиновском направлении на населенных пунктах Бересток, Степановка (юго-западнее Константиновки), Плещеевка и Иванополье. Эти села враг атакует группами по двое – трое военных без техники 10 – 12 раз в сутки. Машовец отметил, что российские силы имели определенные успехи с этой тактикой на северо-восток от Константиновки и продвинулись от Часового Яра (на северо-восток от Константиновки) в направлении Стенки (на север от Константиновки) на расстояние до одного километра, однако не смогли закрепиться. По его словам, российские силы пытаются окружить Константиновку, но не могут сосредоточить необходимое количество войск, чтобы нарастить интенсивность атак и продвинуться глубже.
Машовец также сообщил, что российское военное командование, вероятно, готовится к массированной инфильтрации и масштабному штурму Константиновки, однако пока российские силы не имеют боевых возможностей для такого наступления.